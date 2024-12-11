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HGS uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi

HGS uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderildi

PTT'nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması, hacklenerek kullanıcılara hakaret ve kripto para talebi içeren bildirimler gönderildi. PTT, olayın tespit edilmesiyle güvenlik önlemlerinin devreye alındığını, veri kaybı yaşanmadığını ve hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) kanalıyla alınan ve Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması hacklendi.

Kullanıcılara bildirim gitti

HGS uygulamasından kullancılara hakaret içeren bildirimler gönderildi.

Hakaret ve kripto para bildirimleri

Ayrıca gönderilen bildirimler ile kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü. HGS uygulaması olan kullanıcılara gönderilen bildirimlerde "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri kullanıldı.

PTT'den açıklama geldi

PTT Genel Müdürlüğü'nden konuya iilişkin yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

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