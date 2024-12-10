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Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor

Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, başörtülü öğrencilerin, diğer kız öğrencilere göre mesleki eğitim iş başvurularında olumlu yanıt alma ihtimalinin daha az olduğunu ortaya koydu.

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Fransa'da Gustave-Eiffel Üniversitesine bağlı Yükseköğretimde Ayrımcılık ve Eşitlik Ulusal Gözlemevi, ülkede Müslüman başörtülü öğrencilerin iş başvurularında uğradığı ayrımcılığa ilişkin raporunu 9 Aralık'ta yayınladı.

Raporda, 21 Mart-1 Nisan arasında, 2005 doğumlu muhasebe 1. sınıf başörtülü ve başörtüsüz kız öğrencilerin mesleki eğitim iş başvuruları kapsamında Paris'teki 2 bin firmaya gönderilen 4 bin başvuruya gelen cevaplar incelendi.

Yanıtların "başvuruya olumlu cevap", "başvuruya olumsuz cevap" ve "başvuru sürecine devam edilmesi" kategorileri ile değerlendirilen araştırmaya göre, başörtülü öğrenciler büyük bir ayrımcılığa uğradı.

Başörtülü öğrenciler, mesleki eğitim iş başvurularında diğer kız öğrencilere oranla yüzde 81,4 olumsuz cevap aldı.

Fransız asıllı başörtülü öğrencilerinin yüzde 2,46'sı mesleki eğitim iş başvurularından olumlu yanıt alırken, başörtülü olmayan Fransız asıllı kız öğrenciler için bu oran yüzde 13,26 oldu.

Mağrip kökenli olan kız öğrenciler, mesleki eğitim iş başvurularında, Fransız asıllı kız öğrencilere göre daha fazla olumsuz yanıtını aldı.

Mağrip kökenli başörtülü öğrencilerin söz konusu başvurularına olumlu cevap alma oranı yüzde 1,19'da kalırken, aynı kökenli başörtüsüz kız öğrenciler için bu oran yüzde 7,86.

Araştırma Fransız veya Mağrip kökenli başörtülü her 3 öğrenciden sadece 1'inin başvuru sürecinin devamına karar verildiğini ortaya koydu.

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