Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel huzur ve barışa katkı sunmaya kararlı olduğunu belirtti. İsrail'in Filistin'deki saldırılarını artırdığını ve Gazze'deki kan deryasının son bulması için Türkiye'nin her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, Suriye'de rejimin çöktüğünü ve mazlumların kazandığını vurguladı. Ayrıca, dış politika paradigmalarının daha etkin hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15'nci Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'deki saldırılarını artırdığını ve Gazze'deki kan deryasının son bulması için Türkiye'nin her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, Suriye'de rejimin çöktüğünü ve mazlumların kazandığını ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

"Bu topraklardaki son devletimiz olan Ay-yıldızlı al bayrağın altında huzur bulduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, geçtiğimiz yıl 100'ncü yaşını geride bıraktı. 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir şekilde adım attık.

Bölgemizde huzurun, refahın tesisi için ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı'nda Dışişleri Bakanlığımıza önemli işler düşüyor. Küresel sistemin çıkmaza girdiği, uluslararası toplumun reflekslerini yitirdiği zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Barış ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası kurum ve kuruluşlar sergiledikleri atıl tavırlarla yeni çatışmalara zemin hazırlıyor. Bu olumsuz ortamda dış politika paradigmamızı daha etkin ve sürdürebilir bir hale getirmek büyük önem taşımaktadır.

Karşı karşıya olduğumuz tehditleri ortak akılla savuşturmak için bugün her zamankinden daha değerli buluyoruz. Büyükelçiler konferansımız bu bakımdan çok kıymetli bir platformdur.

'İsrail bölgedeki sorunu daha da çetrefilli hale getirerek saldırılarını artıyor'

Avrasya ve Orta Doğu'da ortaya çıkan kriz ve çatışmalar küresel barış ve istikrarı tehdit ediyor. Katliamların durdurulması ve istikrarsızlığın giderilmesi için Türk hariciyesine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Bakınız Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında 14 aydır devam eden 50 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın önüne bir türlü geçilemedi.

Mevcut İsrail yönetimi bölgedeki sorunu daha da çetrefilli hale getirerek saldırılarını her gün daha da artırıyor.

İsrail hükümetinin ısrarla inatla gittiği açık söylüyorum yol değildir. Türkiye olarak 14 aydır kalıcı ateşkesin tesisine ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguluyoruz.

'Türkiye Gazze'deki kan deryasının son bulması için elini değil, başını vücudunu koymaya hazırdır'

Türkiye, Gazze'deki kan deryasının son bulması için elini taşın altına koymaya değil, başını vücudunu koymaya hazırdır. Şayet oyalama taktikleri yerine gerçekten samimi bir irade gösterilirse elbette netice alınacaktır.

'Suriye'de Esed rejimi firar etmiştir, zalimler kaybetmiştir'

Komşumuz Suriye son 10 günde büyük bir değişime sahne olmuştur. Esed rejimi arkasında katliamlarla, yıkımlarla, barbarlıkla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, zelil olmuş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. 61 yıldır kan ve gözyaşıyla süren kötülük artık son bulmuştur. Bu ülkede en zor dönem Pazar günü itibariyla son bulmuştur.

Türkiye adalet, kapsayıcı bir sistemin inşasını savunmuş ve Suriye'deki kardeşlerine kapısını sonuna kadar açmıştır.