Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na çağrı! 'Gereğini yap'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MHK VE TFF'nin tutumunu eleştirdi. Hacıosmanoğlu'na seslenen Özbek, "Hakemler bana operasyon çekiyor diyor, gereğini yap." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın Başkanı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığına değindi. Özbek, Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterirken Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

"TÜM TÜRKİYE'YE SÖYLEMİŞ OLAYIM"

Özbek, "Barış Alper'in sakatlanış biçimi kimse tarafından tasvip edilmedi. İlgililer gerekeni yapacaktır. Futbolun spor olduğunu unutmayalım, o çerçevede davranalım. Buradan bunu tüm Türkiye'ye söylemiş olayım." açıklamasında bulundu.

"İŞİ SULANDIRMASI HOŞUMUZA GİTMEDİ"

Dursun Özbek sözlerine şöyle devam etti, "İşin detayına girdiğimiz zaman bu olayın nasıl oluştuğuna dikkat çekmek istiyorum. Gece geç saatlerde yapılan açıklamalar, MHK başkanının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği bir faul sonrası, maksatlı bir hareket sonrası MHK eğildi, büküldü, güzel bir maç yönetildi, hareket kramponaydı... Böyle saçma sapan açıklamalar yaptılar. Burada sen gördüğünü net açıklamak zorundasın. Eğilip bükülüp işi sulandırması bizim hoşumuza gitmedi. 'Yarın konuşacağım arkadaşımla' diyor. Sen maçı izlemedin mi? Daha önceki açıklamalarda söylediğimiz gibi MHK görevini yapamıyor. Sadece Sivasspor maçında olanlar değil. MHK'nın tutumu Galatasaray açısından kabul edilemez." dedi.

"BUNLAR KABUL EDİLEMEZ"

TFF'ye çağrıda bulunan ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt veren Özbek, "Seviyesi itibariyle, konuşmasıyla, söyledikleriyle Galatasaray Spor Kulübünün ikinci başkanına böyle şöyler söylemesi kabul edilemez. Haddine değil. Tuhaf bir duruma geldik. Rakip takıma bir şey söylüyoruz. Cevap federasyon başkanından geliyor. Bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor, çeşitli söylemlerde bulunuyor. Bunlar kabul edilemez. Biraz önce ifade ettim. MHK'nın nasıl yanlış yönettiğini Türk futbolunu anlattım. Sayın başkan gereğini yapman lazım. Komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Herkes bundan etkileniyor. TFF başkanı kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği MHK başkanıyla ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım. Nereye bakarsak bakalım, biz futbolu sahada oynama peşindeyiz. Dönemimizde sahada kimse bileğimizi bükemiyor. Güç kullanmak, maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadeleler başka bir şeye dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON BAŞKANI GEREĞİNİ YAPSIN!"

Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı, "Bir mesajım da Kulüpler Birliği Vakfına. Kulüpler Birliği Vakfı'nın değerli üyeleri, TFF şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon kişi bunu izledi, gördü. Bir arkadaşım hariç ses yok. Galatasaray da Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir üyesi. Şahsımı arayıp geçmiş olsun demediler. Lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın. Hakemler bana operasyon çekiyor diyor, gereğini yap. Kulüpler Birliği Vakfı'na devredeceğim diyor, devret kardeşim. Artık eylemde bulunmakta fayda var."