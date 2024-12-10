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Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi, memleketi Erzurum'un Palandöken ilçesinde toprağa verildi.

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Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki tören sonrası askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Nergiz'in (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Nergiz'in öz geçmişi okundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Nergiz'in cenazesi, konvoy eşliğinde Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ne getirildi.

Bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenilen Nergiz için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından askeri manga tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Nergiz'in naaşı, askeri bando marşı eşliğinde götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz ile ailesinin yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit olmuştu.

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