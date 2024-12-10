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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

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