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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aldığı kararı açıkladı: Allah bize sarı kart gösterdi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan aldığı kararı açıkladı: Allah bize sarı kart gösterdi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, pankreas iltihabından dolayı büyük sıkıntılar yaşadığını ve içki kullanmayı bıraktığını açıkladı. Özcan, "Allah bize bir sarı kart gösterdi, 'yasakladığım şeyi niye yapıyorsun, vücuduna niye iyi bakmıyorsun' dedi." ifadelerini kullandı.

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Tanju Özcan, dünkü belediye meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada sağlık sorunlarından bahsetti ve aldığı kararları açıkladı.

T24'ün haberine göre Özcan, akut pankreatit'ın belirti vermemesi durumunda hayati tehlikeye yol açtığını ancak kendisine erken teşhis konulduğunu söyledi. 

Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"10 gün önce ağrı, ateşle birlikte hastaneye gittim. Gerekli testleri yaptırdık, tıbben akut pankreatit dedikleri... Pankreas iltihabından dolayı büyük bir sıkıntı yaşadım, iki gün burada kaldım, beş gün de Ankara'da hastanede kaldım. Sıkıntılı, sancılı süreçti ama yüzde 90 oranında iyileştim. Bugün de son kontrolümü yaptırdım. Oradaki iltihap ciddi anlamda kurumuş, bu şekilde atlayacağız inşallah. 

Bu sinsi bir hastalık, hiç belirti vermeyebilirmiş. Allah'ın sevgili kuluymuşuz bizde belirti verdi. Biraz erken teşhis ile inşallah atlattık gibi. Tabii burada bazı vatandaşlarımız acaba kanser mi oldu diye konuşmuşlar, kanser bir hastalık tabii. Ama bana kanser teşhisi konulmadı. Peki bu akut pankreatit teşhisi bana neden konulmuş? Safra kesesinden kaynaklanan bir rahatsızlıkmış. Benim bu rahatsızlığa kapılma sebebi kötü beslenme ve alkol kullanımı. Allah bize bir sarı kart gösterdi, 'yasakladığım şeyi niye yapıyorsun, vücuduna niye iyi bakmıyorsun' dedi. Çift sarı karta dönmemesi için elimden geleni yapacağım ve bundan sonra alkol kullanmayacağım. Kullanırsam ne olacağını gördüm. Biz alkol kullandığımız içi bu kartı yedik." 

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