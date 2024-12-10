BIST 10.128
DOLAR 34,84
EURO 36,71
ALTIN 2.996,75
HABER /  DÜNYA

Brezilya Devlet Başkanı beyin kanaması geçirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Brezilya Devlet Başkanı beyin kanaması geçirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Abone ol

Ülkenin Sao Paulo şehrindeki hastaneden yapılan açıklamada, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve 79 yaşındaki Lula da Silva'nın şu anda yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Lula da Silva'nın iyileşme sürecinin yakından takip edildiğini bildiren hastane yönetimi, basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Brezilya Başkanlık Ofisi'nden Lula da Silva'nın durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti
Antalya'da iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu
Üç saati aşan rötarlı uçuşlar için yolculara tazminat ödenecek
Üç saati aşan rötarlı uçuşlar için yolculara tazminat ödenecek
İsrail ordusu Şam'a 25 kilometre yaklaştı Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
İsrail ordusu Şam'a 25 kilometre yaklaştı Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
Malmö-Galatasaray maçını John Brooks yönetecek
Malmö-Galatasaray maçını John Brooks yönetecek
CHP Genel Başkanı Özel, Thomas Hans Ossowski ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Thomas Hans Ossowski ile görüştü
Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalınması tarihte kara leke olarak hatırlanacak
Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalınması tarihte kara leke olarak hatırlanacak
HTŞ lideri Ahmed eş- Şera (Culani) açıkladı: İlk listeyi yakında duyuracağız
HTŞ lideri Ahmed eş- Şera (Culani) açıkladı: İlk listeyi yakında duyuracağız
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'e sert yanıt: Şike imasında bulunan şerefsizdir
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk'e sert yanıt: Şike imasında bulunan şerefsizdir
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Abdulkadir Uraloğlu kasım ayı deniz istatistiklerini açıkladı
Abdulkadir Uraloğlu kasım ayı deniz istatistiklerini açıkladı