Brezilya Devlet Başkanı beyin kanaması geçirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

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Ülkenin Sao Paulo şehrindeki hastaneden yapılan açıklamada, beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Lula da Silva'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve 79 yaşındaki Lula da Silva'nın şu anda yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

Lula da Silva'nın iyileşme sürecinin yakından takip edildiğini bildiren hastane yönetimi, basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Brezilya Başkanlık Ofisi'nden Lula da Silva'nın durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.