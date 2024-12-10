Antalya'da iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada birlikte iş yaptığı arkadaşı tarafından darp edilen kişi hayatını kaybetti.

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Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evinden ekmek almak için çıkan Mehmet D. (20), birlikte tadilat işleri yaptığı arkadaşı Nuri Karakuş (48) ile karşılaştı. İddiaya göre, Karakuş ile Mehmet D. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş arkadaşı tarafından darbedilen Karakuş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Karakuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakuş'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mehmet D, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polisteki ifadesinde, kavganın Karakuş'un kendisine "Paramı versene, neden paramı vermiyorsun?" demesi üzerine çıktığını söylediği ve yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdiği öğrenildi.