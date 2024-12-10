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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki grupları belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) grupları belirlendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen VNL'de verecek.

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL'deki ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların 2025 FIVB VNL'deki grupları şu şekilde:

1. hafta (Çin-Pekin): Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2. hafta (Türkiye-İstanbul): Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3. hafta (Hollanda-Apeldoorn): Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya​​​​​​​

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