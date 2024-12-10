Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Manken Deniz Akkaya hakkında, kızının vesayet davasına bakan kadın hâkimle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tehdit ve hakaret suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Manken ve televizyon sunucusu Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Karar, Akkaya'nın kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle alındı.

Akkaya'nın yaptığı paylaşımlar üzerine savcılık, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Sosyal medyada paylaştığı ifadelerin hedefindeki hâkimle ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Deniz Akkaya'nın hakkında çıkarılan yakalama kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Akkaya cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, savcılığın başlattığı soruşturma ve mahkeme sürecinin detayları ilerleyen günlerde netleşecek.