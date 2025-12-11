Hakan Ural merakları giderdi! İşte yayına çıkamama sebebi...
‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunucularından Hakan Ural, günlerdir ekranda görünmeyince izleyicilerde merak uyandırdı. Ural, peş peşe yaptığı açıklamalarda Koronavirüse yakalandığını duyurdu ve sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Ünlü sunucu, tedavisinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü yeniden ekrana döneceğini açıkladı.
Kanal D’nin sevilen programı ‘Neler Oluyor Hayatta’da Hakan Ural’ın son günlerde yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Programın sıkı takipçileri, Ural’a ne olduğu yönünde yoğun sorular yöneltmeye başladı.
HAKAN URAL: CORONAVİRÜSE YAKALANDIM
Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada Coronavirüse yakalandığını duyurdu.
Ünlü sunucu, durumunun kontrol altında olduğunu belirterek takipçilerine bilgi verdi.
“TEDAVİ BİTTİ, PAZARTESİ BİRLİKTEYİZ”
Ural, yaptığı son paylaşımda tedavi sürecinin tamamlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Hayırlısı ile tüm ilaçları kestik. Ufak bir diş apsesi oldu ki o da bağışıklık düştü diye olurmuş. Onu da bugün çözüp hafta sonu iyice dinlenip pazartesi birlikteyiz. Yayına gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Ekibim harika iş çıkarıyor.”