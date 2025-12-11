Birlikteler mi? Atakan Özkaya ve Dilin Döger'den aşk kokan kareler!
Kanal D’nin yayınlandığı günden bu yana reyting listelerini altüst eden Uzak Şehir dizisi, ekranlardaki başarısını sosyal medyada da sürdürmeye devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncularından Dilin Döğer, Instagram hesabından paylaştığı son karelerle yine gündeme oturdu.
Dizide Zerrin karakterine hayat veren başarılı oyuncu, 672 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğraflarla büyük ilgi topladı.
Döğer’in rol arkadaşı Atakan Özkaya ile yan yana olduğu kare ise kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Daha önce aralarında aşk olmadığını açıklayan ikilinin samimi ve enerjik pozu, hayranlar tarafından “Uzak Şehir’in enerjisi sete de yansımış” yorumlarıyla karşılandı.
Paylaşılan kare, hem dizinin takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş yankı uyandırdı. Uzak Şehir ekibinin uyumu bir kez daha görünür olurken, dizinin hayranları ikilinin birlikte yer aldığı sahneleri merakla beklediklerini belirtti.