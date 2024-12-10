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Katar, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurdu

Katar, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurdu

Katar, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması için hava köprüsü kurduğunu duyurdu.

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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Suriye halkına yardım için oluşturduğu hava köprüsü kapsamında Silahlı Kuvvetlere ait ilk uçağın Gaziantep'e iniş yaptığı kaydedildi.

Uçakta gıda maddelerinin yanı sıra tıbbi ve sığınma malzemelerinin olduğu bilgisi verilen açıklamada, Katar Kalkınma Fonu tarafından sunulan yardımların, Doha yönetiminin, kardeş Suriye halkına desteği bağlamında gerçekleştiği belirtildi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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