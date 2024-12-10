BIST 10.222
DOLAR 34,85
EURO 36,73
ALTIN 2.990,47
HABER /  SPOR

Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı

Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Abone ol

Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
DenizBank Seçil Erzan'dan sonra berber Zekai ile gündemde!
DenizBank Seçil Erzan'dan sonra berber Zekai ile gündemde!
Esad'ı övdü ÖSO'ya terörist dedi Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı
Esad'ı övdü ÖSO'ya terörist dedi Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı
Tartışılan paylaşımlara imza atan İbrahim Haskoloğlu Türkiye'den taşınma kararı aldı
Tartışılan paylaşımlara imza atan İbrahim Haskoloğlu Türkiye'den taşınma kararı aldı
Ehliyet alma yaşına düzenleme yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ehliyet alma yaşına düzenleme yapıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Son dakika! Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
Bayraktar TB2, rekorlarına bir yenisini daha ekledi
Bayraktar TB2, rekorlarına bir yenisini daha ekledi
Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Erhan Nacar kendini böyle savundu
Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Erhan Nacar kendini böyle savundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Asgari ücret toplantısı öncesi Ankara'dan bomba kulis!
Asgari ücret toplantısı öncesi Ankara'dan bomba kulis!