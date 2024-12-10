Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler kararı

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha ülkede maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Abone ol

Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi çok eleştirilen Meler hakkında konuşan Navarro, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komitenin Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul ettiğini açıklamıştı.