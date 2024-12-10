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Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonunu açmadı: "Mahkemede konuşuruz"

Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonunu açmadı: "Mahkemede konuşuruz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Barış Alper’in ağır sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmek istediği Dursun Özbek'i aradı. Ancak Galatasaray Başkanı Özbek, arama kaydını çevresindekilere gösterip, “Artık mahkemede konuşuruz” yorumu yaptı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen hafta TV ekranlarında başlayan söz düellosu, savcılıkta bitmiş; Özbek, TFF ile Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı, Özbek’i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun telefonlarına cevap vermedi.

“Konuşacak ne kaldı?"

Dursun Özbek, yanındakilere Hacıosmanoğlu’nun arama kaydını gösterip “Konuşacak ne kaldı? Artık mahkemede konuşuruz” dedi. Özbek, Hacıosmanoğlu’nun “Bir gün ben bu görevden ayrılacağım. Sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak” sözlerini unutmadığını vurguladı.

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şikâyeti üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında soruşturma açıldı. Hacıosmanoğlu, Özbek’in “Tehdit” şikâyeti nedeniyle ifade verecek. TFF Başkanı’nın kısa süre içinde savcılığa gideceği belirtildi.

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