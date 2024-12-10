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Türkiye'de ekim ayı işsizlik oranları açıklandı

Türkiye'de ekim ayı işsizlik oranları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 175 bin kişi oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 61 bin kişi artarak, 3 milyon 175 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan arttı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda yüzde 23,9 olarak hesaplandı.

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