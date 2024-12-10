DenizBank Seçil Erzan'dan sonra berber Zekai ile gündemde!

Seçil Erzan olayıyla sarsılan ve 27 yıl sürdürdüğü DenizBank genel müdürlüğü görevinden ayrılma kararı alan Hakan Ateş'in başı iddiaya göre bir berberle dertte.

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İstanbul Ulus'ta berber dükkanı olan Zekai Erdem, kendisini DenizBank genel müdürlüğü görevinden ayrılan Hakan Ateş’in özel finans danışmanı şeklinde tanıttı.

Odatv'nin haberine göre, berber Zekai Erdem, kredi ihtiyacı olanları Hakan Ateş'e götürüyor, oradan komisyon alıyor.

Passat marka otomobil, bir şoför ve birkaç bankacılık terimiyle kredi pazarlayan Zekai Erdem, şirketlere kredi almaları konusunda danışmanlık hizmeti dahi veriyor.

Kendisini bankacı ve finansçı olarak tanıtan ve CAE Consulting isimli bir danışmanlık şirketi kuran Zekai Erdem halbuki Ulus'ta berberlik yapıyor.

Arap ortakların kulağına gitti

Zekai Erdem'in ünü o kadar yayılınca DenizBank'ın Birleşik Arap Emirlikli ortakları da berber Zekai Erdem'in "kredi maceralarından" haberdar oldu.

Yalandan bir yatırım danışmanlığı şirketi kuran Zekai Erdem'in şirketinin sabit bit telefon numarası yok. Kendisine cep telefonu numarası üzerinden ulaşılabiliyor.

Mustafa Sarıgül detayı

Ancak Zekai Erdem, sosyal medya platformu X üzerinden dümenden kurduğu şirketle proje finansman danışmanlığı yaptığını açıkça yazıyor.

Zekai Erdem, aynı zamanda, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Vakfının mütevelli başkan vekili.

Ancak Berber Zekai Erdem'in durmaya niyeti yok. Şimdiki hedefi ise belli: Denizbank'ın yeni genel müdürü Recep Baştuğ...

Kaynak: Odatv