Esad'ı övdü ÖSO'ya terörist dedi Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, katıldığı bir televizyon kanalındaki konuşmasında, Suriye ile ilgili Türkiye'nin genel milli güvenlik politikasına aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Perinçek'in, 7 Aralık'ta katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı konuşmasında Suriye ile ilgili sözleri üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Türkiye'nin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde Suriye'de faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu'nu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esad rejimini övücü sözler kullandığı gerekçesiyle Perinçek hakkında resen soruşturma açtı.