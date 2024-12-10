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Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazası! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz." dedi.

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