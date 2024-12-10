BIST 10.257
DOLAR 34,84
EURO 36,84
ALTIN 2.991,80
HABER /  GÜNCEL

TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 42 personel istihdam edecek.

Abone ol

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alımı yapılacak.

24 personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

Kuruma alınacak ve Ankara'da istihdam edilecek yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan 18 personelin başvuruları için gerekli koşullar ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanacak. İş başvuruları 16 Aralık'a kadar "https://esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu!
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu!
Suriyelilerin dönüşü başladı, kira oranları değişti! O bölgelerde düşebilir
Suriyelilerin dönüşü başladı, kira oranları değişti! O bölgelerde düşebilir
İzmir'de Beşoklar suç örgütüne operasyon: 32 şüpheli tutuklandı
İzmir'de Beşoklar suç örgütüne operasyon: 32 şüpheli tutuklandı
Gençler, elektronik sigara akımına kapıldı
Gençler, elektronik sigara akımına kapıldı
Çin Tayvan'ı çevreledi 47 askeri hava aracı ve 21 gemi görüldü
Çin Tayvan'ı çevreledi 47 askeri hava aracı ve 21 gemi görüldü
ABD'den İsrail'in Suriye'de tampon bölgeyi iygal etmesiyle ilgili açıklama
ABD'den İsrail'in Suriye'de tampon bölgeyi iygal etmesiyle ilgili açıklama
Almanya ve Fransa Suriye'deki yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır
Almanya ve Fransa Suriye'deki yeni yöneticilerle birlikte çalışmaya hazır
Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek
Sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek
İsrail 50 yıl sonra ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi
İsrail 50 yıl sonra ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi
Asgari ücrette ilk toplantı başlıyor: İşçiler taleplerini masaya taşıyacak
Asgari ücrette ilk toplantı başlıyor: İşçiler taleplerini masaya taşıyacak
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması: Bazen gülerek geçmek lazım
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması: Bazen gülerek geçmek lazım
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması