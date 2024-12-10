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Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrette işletmeler ve çalışanlar arasında denge sağlanacağını belirterek, müzakere sürecinin sürdüğünü söyledi. Enflasyonla mücadeleyi temel hedef olarak vurgulayan Yılmaz, finansal istikrarı güçlendirme ve fiyat istikrarını sağlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda müzakere süreci var, kamu işçi kesimi ve işletmeler arasında bir denge mutlaka bulunacaktır. Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz."

Enflasyona ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."

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