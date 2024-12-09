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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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