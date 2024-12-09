BIST 10.257
DOLAR 34,82
EURO 36,90
ALTIN 2.986,11
HABER /  SPOR

FIFA'dan 2 Türk kulübüne puan silme cezası!

FIFA'dan 2 Türk kulübüne puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor’a 18, Giresunspor’a ise 6 puan silme cezası verdi. TFF, kararları resmi açıklamayla duyurdu.

Abone ol

TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF, cezalari duyurdu

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed el-Beşir oldu
Suriye'nin yeni başbakanı Muhammed el-Beşir oldu
TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor
TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Suriye Merkez Bankası'ndan açıklama
Suriye Merkez Bankası'ndan açıklama
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldi
Meteoroloji saat verdi: Marmara'ya gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat verdi: Marmara'ya gök gürültülü sağanak geliyor
Şanlıurfa'da bozuk 3 bin 812 kilogram sakatat imha edildi
Şanlıurfa'da bozuk 3 bin 812 kilogram sakatat imha edildi
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki kritik başlıklar
Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki kritik başlıklar
Almanya'dan Golan Tepeleri'nde tampon bölgeyi ele geçiren İsrail'le ilgili açıklama
Almanya'dan Golan Tepeleri'nde tampon bölgeyi ele geçiren İsrail'le ilgili açıklama
Almanya, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu
Almanya, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu
Samsun'da bir kişi Almanya'dan gelen 2 akrabasını kurşunladı
Samsun'da bir kişi Almanya'dan gelen 2 akrabasını kurşunladı