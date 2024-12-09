FIFA'dan 2 Türk kulübüne puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor’a 18, Giresunspor’a ise 6 puan silme cezası verdi. TFF, kararları resmi açıklamayla duyurdu.Abone ol
TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
TFF, cezalari duyurdu
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.