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Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki kritik başlıklar

Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Toplantıda Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi. Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığı temasları da değerlendirilecek.

Terörle mücadelede yol haritası

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti. İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor. Zira Esad'ın Suriye'yi terk etmesi sonrası, Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.

Asgari ücrette ilk toplantı yarın

Yeni yıl öncesi asgari ücret de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapılacak. Ayrıca, memur ve memur emeklilerine yeni yıl zammı konusunun da Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.

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