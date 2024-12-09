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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Antalya'ya giderken makam aracıyla kaza geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, hasar gören araç yerine başka bir araçla yolculuklarına devam ettiler.

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracıyla trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, araçta hasar oluştu.

Kazanın ardından, çiftin Antalya'ya gitmek için başka bir araç tedarik edilerek yolculuklarına devam ettikleri öğrenildi.

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