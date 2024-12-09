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Almanya'dan Golan Tepeleri'nde tampon bölgeyi ele geçiren İsrail'le ilgili açıklama

Almanya'dan Golan Tepeleri'nde tampon bölgeyi ele geçiren İsrail'le ilgili açıklama

Almanya’nın, İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

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Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin "İsrail, Suriye'de Esed'in devrilmesinden sonra Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti ve İsrail ordusunun bu bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girdiğine ilişkin haberler var. Bu adım size göre uluslararası hukuka aykırı mı ve İsrail’in Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek, işgali ilerletmek için fırsat olarak gördüğünü düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Bu gelişmeyi de elbette yakından takip ediyoruz ve not ediyoruz." diyen Hoffmann, prensip olarak geçmişte Alman hükümetinin tüm güçlere gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu ve bunu yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün basına, karmaşık durumda İsrail’in potansiyel tehditleri savuşturmakla ilgilendiğini ve İsrail ordusunun bölgeye girişinin geçici olduğunu ifade ettiğini belirterek, "İsrail buna göre ölçülecek." ifadesini kullandı.

"Golan Tepeleri Suriye’ye aittir"

Fischer, Golan Tepeleri'nin kime ait olduğu ve İsrail’in işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini Alman hükümetinin talep edip etmediği sorusuna da "Golan Tepeleri 1967 yılında İsrail tarafından işgal edildi ve 1981 yılında ilhak edildi. Almanya bu ilhakı tanımıyor. Uluslararası hukuka göre İsrail tarafından kontrol edilen bölge Suriye'ye aittir." cevabını verdi.

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