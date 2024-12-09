BYD yatırımı sonrası harekete geçtiler! Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye gelmek istiyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'den sonra bir marka daha Türkiye otomobil pazarına girmek istiyor. Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobillerin satış rakamları bir Çinli marka JAC'ı etkiledi. JAC'ın Türkiye için nabız yoklayacağı belirtiliyor.

Abone ol

Çinli otomobil devi BYD’nin Türkiye​ otomobil piyasasına adım atmasından sonra farklı markalar da kolları sıvadı. Çinli bir otomobil markası daha Türkiye pazarına girmek istiyor. Auto Show dergisinden Hırant Kasapoğlu’na göre Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobillerin satış rakamları bir Çinli markayı daha etkilemiş durumda.

Çin’de NEV olarak adlandırılan ve Çinli markalarının güçlü oluğu bu hibrit ve elektrikli otomobilin sınıflarının toplamı, Türkiye otomobil pazarının neredeyse 3’te birini oluşturmaya başladı ve bu durumun 2025’te daha da gelişebilir.

Çinli otomotiv markası JAC’ın, Türkiye’ye NEV elektrikli binek otomobilleriyle giriş yapmak istediği belirtildi. Hırant Kasapoğlu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Aslında 60 yıllık bir otomotiv üreticisi olan JAC, daha çok, ticari araç segmentindeki ağır ve hafif vasıta ürün gamıyla tanınıyor. Hatta ülkemizde BMC Grubuyla, ticari araç segmentinde önemli işbirlikleri de bulunuyor. Bir dönem de JAC’ın orta boy kamyonları, farklı bir distribütör tarafından Türkiye’ye ithal edilip satılmıştı.