Avrupa, HTŞ'yi terör örgütü listesinden çıkaracak mı? İngiltere'den açıklama

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası açıklama yapan İngiltere, HTŞ ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Kabine Ofisini yöneten Pat McFadden, hükümetin, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) yasaklanmasını gözden geçireceğini söyledi. McFadden, "Avrupa ülkeleri de muhtemelen şimdi buna bakacak" dedi.

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Beşar Esad rejiminin devrilmesine öncülük eden Suriyeli muhalif grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) İngiltere'nin terör listesinden çıkarılabilir.

Kabine Ofisini yöneten Pat McFadden, Hükümetin, isyancıların Şam'a iki haftalık yürüyüşüne liderlik eden İslamcı militan grup Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) yasaklanmasını gözden geçireceğini söyledi.

Sky News'e konuşan McFadden, Hükümetin yasağı tekrar gözden geçirip geçirmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, bunu düşüneceğiz ve bence bu kısmen o grubun şu anda nasıl davrandığına bağlı olacak."

McFadden, şunları ekledi: “Ama bence dünyanın dört bir yanında bu (grubu) yasaklayan ülkeler, sadece İngiltere değil, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri de, bence muhtemelen şimdi buna bakacak ve gelecekte ne olacağını görecek. Ancak hafta sonu bu konuda herhangi bir karar almadık.”

McFadden'a bir karar almanın ne kadar süreceği sorulduğunda ise şunları söyledi: “O kadar uzun sürmez. Sanırım bunu oldukça hızlı bir şekilde yapmamız gerekecek.”

Pazar günü Gizli İstihbarat Servisi MI6'in eski şefi John Sawers, İngiltere'nin yasağı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek “Çünkü 12 yıl öncesine dayanan bir yasak yüzünden Suriye'deki yeni liderlikle ilişki kuramazsak bu oldukça gülünç olur” dedi.

Sawers, “Bence lider Ebu Muhammed El Colani son 10 yılda kendisini bu terörist gruplardan uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti" dedi.

MI6'nın eski şefi, HTŞ'nin son iki hafta içindeki eylemlerinin "bir terör örgütünün değil, bir kurtuluş hareketinin eylemleri” olduğunu söyledi.

İngiltere'nin yeni yönetimle ilişki kurup kurmaması gerektiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Biliyorsunuz, Suriye'de artık yeni bir gerçeklik var. Suriye'de 50 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan acımasız, korkunç bir örgütün, rejimin çöküşüne tanık olduk.”