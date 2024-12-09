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Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi

Akaryakıtta tabela değişti: Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzine 96 kuruş indirim geldi. Yapılan indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

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Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşların akaryakıt fiyatlarını takibi sürüyor. Dövizdeki değişiklikler ve uluslararası petrol fiyatlarının doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatları, son dönemde sık sık değişiklik gösteriyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde de dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzine 96 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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