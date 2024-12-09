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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kasımpaşa'nın 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun ilgili kurullarının, bahse konu olan bildirimle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağı kaydedildi.

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