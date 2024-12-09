ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: 75 hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin orta kesimlerinde DEAŞ’a ait olduğu belirlenen bölgelere hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli uçaklarla 75'in üzerinde hedef vurulduğu ve saldırılarda sivil kayıp yaşanmadığı belirtildi. Operasyonların, DEAŞ’ın yeniden yapılanma çabalarını engellemek amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.Abone ol
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, örgütün yeniden yapılanma çabalarının önüne geçmek amacıyla Suriye’nin orta kesimlerinde DEAŞ’a ait olduğu belirlenen noktalara hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
CENTCOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait çeşitli tipteki uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedef vuruldu. Operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığı vurgulandı.
Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı da ifade edildi.