Fırsatçı İsrail Golan Tepeleri'ni aşıp Suriye topraklarında ilerledi Şamil Tayyar hükümete çağrı yaptı

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini açıkladı. Gelişmeleri değerlendiren Şamil Tayyar, "Türkiye’nin B, C planı vardır elbette, İsrail zıvanadan çıkarsa, Suriye’nin kuzeyindeki vekâlet kantonlarına hemen girilmeli diye düşünüyorum." dedi.

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New York Times, İsrail yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Suriye topraklarına ilerlediğini duyurdu.

Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti.

Söz konusu askeri varlıkların "muhaliflerin" eline geçmesinin İsrail için tehdit teşkil ettiğini belirten yetkililer, vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzelerinin bulunduğunu ifade etti.

Netenyahu 'ele geçirin' talimat verdi

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi "ele geçirmeleri" talimatı verdiğini söylemişti.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladığı belirtilmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Öte yandan AK Partili Şamil Tayyar, İsrail'in tepki çeken hamlesini ssoyal medya hesabında değerlendirdi.

"İsrail ise selden kütük kapma derdinde"

Tayyar, İsrail'in Türkiye’nin PKK/YPG üzerindeki baskısını hafifletmek için de objektifleri başka yöne çekmek istiyor olabileceğine dikkat çekti. İşte Tayyar'ın paylaşımı:

HTŞ Lideri, Golan’ın Suriye’nin tarihi toprağı olduğunu belirterek, İsrail için ‘işgalci’ dedi. Bu ifade, önemli. İsrail’le mesafeyi ortaya koyan keskin bir ayıraç. İsrail ise selden kütük kapma derdinde, daha önce işgal ettiği Golan’daki askeri varlığını genişletmeye çalışıyor. Diğer taraftan istihbarat ve arşiv merkezlerini vurarak, Suriye’nin hafızasını yok etmek istiyor. Anlaşılan İsrail, Suriye’deki yeni durumdan pek hoşnut değil, fare gibi oynadığı Esad gidince elini güçlendirmek istiyor. Muhtemeldir, Türkiye’nin PKK/YPG üzerindeki baskısını hafifletmek için de objektifleri başka yöne çekmek istiyor olabilir. Türkiye’nin B, C planı vardır elbette, İsrail zıvanadan çıkarsa, Suriye’nin kuzeyindeki vekâlet kantonlarına hemen girilmeli diye düşünüyorum.