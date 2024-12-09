Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünürü hayatını kaybetti.Abone ol
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Halk TV'de yer alan habere göre yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Orhan Nadir'in cenazesi bugün öğle namazını takiben Antalya'daki 12. Cadde Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Cenaze törenine, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun katılacağı belirtildi.