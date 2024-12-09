Turgut Doman skandalı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bana operasyon yapılıyor

Sivasspor Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine basılmasını VAR'da izlediği halde kırmızı kart vermeyen hakem Turgut Doman tepki çekti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bana operasyon yapılıyor. Barış Alper Yılmaz’a milli yıldızımıza yapılanı kabul edemem. Gerekeni yaparız” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Sivasspor ile oynana müsabakanın son anlarında çok sert bir darbe aldı ve oyundan sedyeyle çıkarıldı.

Sarı-Kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3-2 üstünlükle ayrıldı ancak akıllar, Barış Alper Yılmaz'da kaldı. Hakem Turgut Doman VAR’a gelip pozisyonu izlemesine rağmen Sivassporlu Manaj’a kırmızı kart göstermedi.

TFF'den hakem Turgut Doman ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu üzücü olayın bir şekilde inceleneceği ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin de "Aldığım bilye göre Turgut Doman, artık hakemlik yapamayacak" açıklamasını yaptı.

TFF BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’a konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bana operasyon yapılıyor. Hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Hakem de olsa haysiyet ve şerefimizle oynanmasına müsaade etmeyiz. Böyle bir iğrençlik hayatımda görmedim. Barış Alper Yılmaz’a milli yıldızımıza yapılanı kabul edemem. Gerekeni yaparız” ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI ERMAN TOROĞLU’NU ARADI

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, “Hacıosmanoğlu beni aradı. 'Ne diyorsun hocam' dedi bana? Ben, 'VAR çağırıyor, sen bunu kırmızıya döndüremiyorsan sende art niyet var' dedim. Kendisi de bana 'Bin defa konuştuk, o zaman bu hakem grubu bana bir operasyon yapıyor' dedi” ifadelerini kullandı.

MHK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tv100’e yaptığı açıklamada "Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak Barış Alper’in pozisyonunda maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Gündoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"HAKEM TURGUT DOMAN'I ARADIM"

"Hakem Turgut Doman'ı aradım. Turgut Hoca ile konuştum. Böyle bir olayda, önemli bir şey olursa MHK'yi bilgilendirin deriz. Bu sefer ben aradım. Ekstra bir olay olarak görüyoruz. Arkadaşının davet ettiğini, maç esnasında krampona basma gördüğünü, davet ettiğinde de ilk gördüğü pozisyonda yine krampona basma gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Çok da sıcak olduğu için çok bir şey sormadım. 'Peki evladım, görüntülere bak, seyret, yarın konuşuruz' deyip kapattım."

"'BİR DAHA SEYRET, KONUŞURUZ' DEDİM"

"Ben hakeme şunu söyledim, '6-7 defa gösterdi VAR hakemi, ben ekranda gördüm, 6-7 defa aynı şeyi mi gördün' dedim. 'İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım' dedi. 'Bir daha seyret, konuşuruz' dedim. Konuşmayı derinleştirmenin manası yoktu orada. Yarın tüm işimiz bu olacak."

"Maçtan 1 saat sonra bir mesaj atmıştım, 'Müsait olduğunuzda arayın' demişim. 19.20 civarlarında arkadaşım herhalde otele geçince bana dönmüş. Bu akşam daha fazla görüşmeyi sağlıklı görüyorum. Evlerine gitsinler. Ben de sabah saatlerinde Riva'ya geçerim. Genelde uygulama bu şekilde olmaz. Bugün biraz tabii özel durum olduğu için böyle davrandım ama genel yaklaşımım, maçta arkadaşımız hata yapsa da o konu hakkında çok bahsetmem. Zaten maçtan yeni çıkmış, niye böyle yaptın demek sağlıklı değil. Genelde temas kurmam. Konuşmaları VAR'daki konuşmaları dinleyip yapmak daha mantıklı. Arkadaşlarımla analiz ekibimiz var. Daha fazla pozisyonlar kayıt altına alınabiliyor. Her biri için yorum yapıyoruz. Bazen çözemeyince tüm MHK üyelerinin görüşünü alıyorum. Hala hemfikir olamıyorsak UEFA eğitmenlerinden görüş alıyoruz. Bazen UEFA'daki kişilere de gönderiyoruz görüntüleri, görüş alıyoruz."

"HAKEMDEN YARIN YAZILI SAVUNMA İSTEYECEĞİZ"

"Hakemden yarın yazılı savunma isteyeceğiz. Bu zamana kadar bunu hiç yapmadık. Normalde olsa 3 maç kenara alırdık ama bu olağanüstü bir durum."