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Başakşehir, Hatayspor'u 3 golle geçti

Başakşehir, Hatayspor'u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti ve 7. sıraya yerleşti. Hatayspor ise 8 puanla küme düşme hattında kalmayı sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 56. dakikada Crespo, 83. dakikada Piatek ve 90+4. dakikada Keny'nin attığı gollerle 3 puanı kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir puanını 22'ye yükselterek 7. sıraya yerleşti. Atakaş Hatayspor ise 8 puanla küme düşme hattında yer almayı sürdürdü.

Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Hatayspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek. 

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