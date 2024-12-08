İran Dışişleri Bakanı açıkladı! Esed'in nerede olduğu belli oldu

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin Şam'ı ele geçirmesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Beşar Esed'in İran'da olduğu açıklandı.

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Suriye'de rejim karşıtı güçlerin Şam'ı da kurtarmasının ardından diktatör Esed'in nerde olduğu konusunda meraklar arttı.

Kaçak Esed'in nerede olduğu ise İran Dışişleri Bakanı'nın Katar'daki açıklamasıyla ortaya çıktı.

İran Dışişleri Bakanı açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi ağırlayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, karşılama sırasında Esed'i kastederek “O şimdi İran’da mı?” diye sordu. Arakçi de “Evet, o İran’da” cevabını verdi.

61 yıllık kanlı rejimin sonu

2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketleri Suriye'de iç savaşa neden olmuştu. Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi Suriyeli muhaliflerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle çöktü.