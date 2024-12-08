BIST 10.081
DOLAR 34,78
EURO 36,78
ALTIN 2.942,91
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı açıkladı! Esed'in nerede olduğu belli oldu

İran Dışişleri Bakanı açıkladı! Esed'in nerede olduğu belli oldu

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin Şam'ı ele geçirmesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Beşar Esed'in İran'da olduğu açıklandı.

Abone ol

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin Şam'ı da kurtarmasının ardından diktatör Esed'in nerde olduğu konusunda meraklar arttı.

Kaçak Esed'in nerede olduğu ise İran Dışişleri Bakanı'nın Katar'daki açıklamasıyla ortaya çıktı. 

İran Dışişleri Bakanı açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi ağırlayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, karşılama sırasında Esed'i kastederek “O şimdi İran’da mı?” diye sordu. Arakçi de “Evet, o İran’da” cevabını verdi.

61 yıllık kanlı rejimin sonu

2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketleri Suriye'de iç savaşa neden olmuştu. Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi Suriyeli muhaliflerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle çöktü.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk isyan etti: Herkes çok mutlu olsun!
Okan Buruk isyan etti: Herkes çok mutlu olsun!
Rusya'dan Türkiye'ye destek talebi! Güvenli çıkış...
Rusya'dan Türkiye'ye destek talebi! Güvenli çıkış...
Galatasaray 10 kişiyle Sivasspor deplasmanında galip!
Galatasaray 10 kişiyle Sivasspor deplasmanında galip!
61 yıllık Baas rejimini çöküşe götüren sürecin kronolojisi: 27 Kasım’dan bu yana neler oldu?
61 yıllık Baas rejimini çöküşe götüren sürecin kronolojisi: 27 Kasım’dan bu yana neler oldu?
İran'dan Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk açıklama
İran'dan Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Suriye' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Suriye' mesajı
Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen vatandaş 2 kişi yaralandı
Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen vatandaş 2 kişi yaralandı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mersin'de çöp konteynerinin yanında bebek bulundu
Mersin'de çöp konteynerinin yanında bebek bulundu
Eyüpspor Samsunspor'a fark attı
Eyüpspor Samsunspor'a fark attı
Yönetmen Şerif Gören vefat etti
Yönetmen Şerif Gören vefat etti
Beşşar Esed nerede? Rusya'dan son dakika açıklama, ülkeden ayrıldı mı?
Beşşar Esed nerede? Rusya'dan son dakika açıklama, ülkeden ayrıldı mı?