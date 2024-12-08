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AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKOM, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak geçişlerin beklendiğini duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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