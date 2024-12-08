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Okan Buruk isyan etti: Herkes çok mutlu olsun!

Okan Buruk isyan etti: Herkes çok mutlu olsun!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Buruk, rakip oyuncunun sakatlama amacı taşıyan hareketine kırmızı kart verilmemesini eleştirerek, bu durumun ülkenin futbol değerine zarar verdiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti.

Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun.

Okan Buruk'un bahsettiği pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, sedye ile oyundan çıkmıştı.

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