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Rusya'dan Türkiye'ye destek talebi! Güvenli çıkış...

Rusya'dan Türkiye'ye destek talebi! Güvenli çıkış...

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle 61 yıllık Baas rejimi sona erdi, Beşar Esed ülkeyi terk etti. Rusya ise Suriye'den çekilme kararı alarak kuvvetlerinin güvenli çıkışı için Türkiye'den destek talebinde bulundu.

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Suriye'de 27 Kasım'da muhaliflerin başlattığı yürüyüş dün akşam Şam'ın ele geçirilmesiyle son buldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü, Beşar Esed Suriye'den kaçtı. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Esed'e desteğini çeken Rusya'nın tavrı merak ediliyordu. 

Rusya'dan Türkiye'ye destek talebi

Clash Report'ta yer alan habere göre, Rusya, Suriye'den çekilme kararı aldı. Moskova yönetimi, ülkedeki kuvvetlerini için güvenli çıkış yolu arıyor. 

Rus kaynağa göre, güvenli çıkış için Türkiye'den destek talep edildi.

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