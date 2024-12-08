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Beşşar Esed nerede? Rusya'dan son dakika açıklama, ülkeden ayrıldı mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşşar Esed nerede? Rusya'dan son dakika açıklama, ülkeden ayrıldı mı?

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, rejim karşıtı grupların Şam'a girmesiyle sona erdi. Muhammed Gazi el-Celali, dün gece geç saatlerde Esed ile iletişimini kaybettiğini ifade etti. Uluslararası basında Esed'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verildi.

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Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve rejimin çökmesinin ardından, Esed'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Suriye'de çöken Baas rejiminin Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, Beşşar Esed ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın dün geceden bu yana nerede olduğunu bilmediğini açıkladı.

Suudi Arabistan televizyon kanalı Al-Arabiyya'ya konuşan Celali, dün gece geç saatlerde Esed ile iletişimini kaybettiğini ifade etti.

Bu arada uluslararası basında Esed'in ülkeden ayrıldığına ilişkin çeşitli iddialara yer verilirken, Rusya ya da bazı Orta Doğu ülkelerine gitmiş olabileceği yönünde teyit edilmemiş bilgiler paylaşıldı.

Dünya genelinde binlerce kişi de son günlerde uçuş takip programları üzerinden Şam ve Lazkiye'ye yapılan ve buradan kalkan uçakların rotasını takip etmeye çalıştı.

Rusya'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada" Beşşar Esed, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti" denildi.

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