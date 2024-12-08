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Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen vatandaş 2 kişi yaralandı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen vatandaş 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen vatandaşla birlikte 2 kişi yaralandı.

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Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta, aralarında husumet olduğu öğrenilen Kaan B. ile Nihat Y. arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Y, Kaan B'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu Kaan B'nin ayağına ve o sırada yoldan geçen Yaşar Ö'nün ise koluna saçma isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Kaan B, durdurduğu bir motosikletle, Yaşar Ö. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede suç aleti pompalı tüfek, odunların altına gizlenmiş halde bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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