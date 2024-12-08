Mersin'de çöp konteynerinin yanında bebek bulundu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, çöp konteynerinin yanına terk edilen erkek bebek hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Sahil şeridindeki Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan kişi, çöp konteynerinin yanında kundağa sarılı bebek olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bebek, tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erkek bebeğin, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara döküldü! Esed'in gidişini böyle kutladılar