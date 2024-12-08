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Eyüpspor Samsunspor'a fark attı

Eyüpspor Samsunspor'a fark attı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Eyüpspor 3-0'lık skorla kazandı.

Maçta 54. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan Robin Yalçın'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Thiam'ın yaptığı vuruşta, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

61. dakika sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın savunmadan sıyrıldıktan sonra yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer yatarak çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

64. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahasına çaprazdan giren Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

69. dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Thiam’ın kafayla dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

90+1. dakikada sol kanattan rakibini geçerek ceza sahasına giren Ampem'in dar açıdan şutunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmayı ikas Eyüpspor 3-0 kazandı.

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