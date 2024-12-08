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Meteoroloji uyarı geçti! Yarına çok dikkat edin, İstanbul da listede...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji uyarı geçti! Yarına çok dikkat edin, İstanbul da listede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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