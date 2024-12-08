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Özel hastanede skandal! Para için anjiyo yapılan 112 kişi öldü

Özel hastanede skandal! Para için anjiyo yapılan 112 kişi öldü

Hindistan'daki özel hastanede tıkanmış veya daralmış damarları açmak amacıyla "koroner anjiyoplasti" işlemlerinin hatalı yapılması nedeniyle 112 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki özel hastane, hükümetten ödeme almak için tıbbi gereklilik bulunmamasına rağmen köylerdeki çok sayıda kişiye anjiyo yaptı.

Hatalı anjiyo işlemi yüzünden iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hastaneye yönelik soruşturmada aynı sebeple 112 hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Polis, hatalı anjiyo işleminden kaynaklanan ölümlerin soruşturulması için tıp uzmanlarının görevlendirileceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında hastanenin üst düzey yöneticisi de dahil 7 kişinin gözaltına alındığı, olayda adı geçen 2 şüphelinin firari olduğu açıklandı.

Şimdiye kadar bu özel hastanede ülkedeki düşük gelirlilere ücretsiz tedavi imkanı tanıyan sigorta kapsamında yaklaşık 8 bin 500 hastanın tedavi gördüğü veya farklı ameliyatlar geçirdiği belirtildi.

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