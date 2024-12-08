Arda Güler bu sezon ilk golünü attı, İspanyollar mest oldu! Ancelotti'nin yorumu dikkat çekti

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 yendiği maçta milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı. 89 dakika oyunda kalan Arda'nın performansı ve attığı gol İspanyol basınında da gündem oldu. Manşetleri süsleyen genç futbolcudan övgüyle bahsedildi. Ancelotti maç sonrası Arda Güler'le ilgili konuştu.

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Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 89 dakika oyunda kalan Arda, maçın ardından Real Madrid kulüp televizyonuna konuştu.

"Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok mutluyum"

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Real Madrid taraftarının sevgisinin "kendisine güven verdiğini" aktaran Arda, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

As gazetesi: Harika bir gol

Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi.

Mundo Deportivo: Güler, Ancelotti'ye cevap verdi

Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 oyuncusu olarak kendisini seçerek verdiği güvene golle cevap verdi. Jude Bellingham'ın harika pasının ardından kaleci Gazzaniga'nın önünde tek başına duran Türk, sol ayağıyla vuruşunu yaparak sezonun ilk golünü attı.

Marca: Çok büyük bir performans sergiledi

Ancelotti, takıma oyun ve yetenek kazandırmak için orta sahada Arda Güler'i tercih etti. Türk oyuncu ikinci yarıda çok büyük bir performans sergileyerek Miguel Gutierrez'le mücadeleye girdi, iyi tutundu ve takımının ikinci golünü attı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika. Güler'in bu sezonki ilk golü.

Defensa Central: Carlo Ancelotti'nin güveni

İtalyan teknik adam, Arda Güler'e olan güvenini bir kez daha gösterdi ancak takımın içinde bulunduğu durum hiç de iyi olmadığı için her maça başlaması kolay değil. Önemli sayıdaki sakatlıklar ve zorlu fikstür Carlo Ancelotti'nin, üzerinde zaten çok fazla baskı bulunan Türk'ün gelişimi açısından ters etki yapabileceğini düşünmesine neden oluyor.

Relevo: Harika bir gol attı

Arda Güler, ilk 11'de başlama fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi Harika bir gol attı ve eğer Endrick pası ona verseydi bir gol daha atabilirdi. Ancak o, takım arkadaşını suçlamak şöyle dursun, onu destekledi. Aynı zamanda bu konuda da gelişiyor, savunmada çok daha kararlı, hücumda her zaman çok net.

Ancelotti'den Arda yorumu

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.