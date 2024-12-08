Michail Antonio trafik kazası geçirdi! Premier Lig takımından açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Michail Antonio trafik kazası geçirdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Jamaikalı futbolcusu Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini doğruluyoruz. Kulüpteki herkes, bu zor zamanda Michail Antonio ve yakınları için dua ediyor. Kulüp olarak gelişmelerle ilgili açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğrulanmayan görüntülerde ağır bir kazaya karışan Ferrari fotoğrafı bulunuyor.

West Ham United, Michail Antonio'nun durumuna ilişkin bir bilgilendirme paylaştı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Michail Antonio'nun bugün öğleden sonra Essex bölgesinde bir trafik kazası geçirdiği ve durumunun şu anda stabil olduğu belirtildi. Michail Antonio'nun bilincinin yerinde olduğu ve iletişim kurabildiği aktarıldı.