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Ali Koç derbi sonrası net konuştu! Taraftara mesajı verdi

Ali Koç derbi sonrası net konuştu! Taraftara mesajı verdi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç, taraftarlara mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Park'ta karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 73. dakikada İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarına kısa bir cevap verdi.

"BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Basın mensupları, derbinin ardından Ali Koç'a "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yöneltti.

Ali Koç ise bu soru karşısında "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu" dedi ve aracına binerek stattan ayrıldı.

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