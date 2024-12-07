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Jose Mourinho'dan şampiyonluk sözleri: Yarışın içindeyiz

Jose Mourinho'dan şampiyonluk sözleri: Yarışın içindeyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. 

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir hakem yönetimi var"

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı. Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum."

"Şampiyonluk yarışının içindeyiz"

"Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

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